В посольстве РФ прокомментировали данные о погибших на рухнувшем в Иране самолете

20:47 18 февраля 2018 0

Ни одного россиянина на борту не было Фото: Pixabay

На борту самолета, рухнувшего в воскресенье днем в Иране, не было ни одного гражданина России. Об этом сообщили представители посольства РФ в Тегеране.

— Иранская сторона опубликовала полный список пассажиров рейса, который потерпел крушение в провинции Исфахан, и, исходя из этого списка, в нём российских граждан нет, — сообщает Life.ru со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines, передает Nation News. Глава государства написал, что в России разделяют скорбь родных погибших в авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Дена. Столкновение произошло спустя 50 минут после взлета. На борту самолета было 66 человек, из них шестеро — члены экипажа, не выжил никто.