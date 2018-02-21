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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:59  21 февраля 2018 2

Россиянка угодила в тюрьму для мигрантов в Лондоне из-за восточной внешности. МИД РФ потребовал от Британии разъяснений

Произошедшее Радмила Хакова объяснила расизмом и классовой ненавистьюФото: Facebook Радмила Хакова

Сотрудники погранслужбы лондонского аэропорта Хитроу поместили летевшую во Францию на свадьбу россиянку Радмилу Хакову в тюрьму для мигрантов, а после — «конвоировали как преступницу». По мнению девушки, которая рассказала о произошедшем в Facebook, причиной такого отношения к ней стали «расизм и классовая ненависть».

«Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление. Я летела одна, без ноутбука, была одета по-дорожному (две толстовки, джинсы, черный пуховик, кроссовки, очки), а не элегантно, но ведь и это не преступление», — написала в соцсетях Хакова.

Она пояснила, что во время анкетирования ошиблась и указала, что до этого никогда не была в Лондоне, но позже поправила, что раньше уже совершала пересадку в Хитроу, но не покидала транзитной зоны. После этого россиянка попыталась узнать, может ли выйти в Лондон, чтобы снять номер в отеле на время ожидания рейса, или на территорию аэропорта. Сотрудница паспортного контроля сказала следовать за ней, но вместо гостиницы Хакова попала в тюрьму для мигрантов.

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«Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной однозначно смеялись.„Разместив“ меня в тюрьме вместо отеля, они спрашивали меня „Are you happy?“ [Вы счастливы?] — несколько раз. Это может быть покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью. Меня очень надломила эта ситуация морально, я чувствую большое разочарование в Лондонском правительстве и его принципах, в мотивах и поведении людей, я чувствую боль, недоумение, возмущение», — пояснила девушка.

После тюрьмы Радмила Хакова была депортирована из страны как преступник — с удержанием паспорта и личных вещей до конечной точки с соответствующим штампом. Теперь она намерена добиться извинений от пограничной службы Хитроу и уже написала письма с просьбой о помощи в Британский Совет, посольство России в Великобритании и посольство Великобритании в России.

«Я думаю, что в основе этой неприятной ошибки расизм и классовая ненависть (я не выглядела, как они, и, к сожалению, не говорила на английском так же хорошо, как они, на мне не было никаких „опознавательных“ для них признаков принадлежности к „их классу“), а также чувство абсолютной власти и безнаказанности, своего „высшего“ положения сотрудниками границы аэропорта Хитроу», — пояснила Хакова, добавив, что в комнате, где ее удерживали, не было ни одной девушки европейской внешности.

Российская сторона уже подключилась к ситуации. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала британских коллег прокомментировать случившееся, а министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона — обратить внимание на эту историю: «Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку».

Посольство России в Великобритании также в курсе произошедшего. Ведомство, как рассказали RT, уже направило официальные запросы в компетентные органы Великобритании.

Сергей Демин
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