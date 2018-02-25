Стало известно, кто понесет знамя российской сборной на закрытии Олимпиады

Руководитель наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц сообщила, кто станет знаменосцем команды олимпийцев из России. На церемонии закрытия Олимпиады знамя понесет волонтер.
Закрытие Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 25 февраля, церемония начнется в 14:00 по московскому времени. Ранее МОК, приведя в качестве основания положительные допинг-пробы двух российских спортсменов, принял решение не отменять отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) от участия в Играх-2018.
ОКР временно дисквалифицирован из-за якобы спланированной в России допинговой системы, реализованной на Олимпиаде в Сочи. Российская организация была оштрафована на 15 миллионов долларов, напоминает Lenta.ru.