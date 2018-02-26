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Главные новости Челябинской области
09:33  26 февраля 2018 0

Челябинск сковало в жутких пробках из-за снегопада

Снегопад. Челябинск, утро, следы, проспект, снегопад, дорога
По словам автомобилистов, проблема не в снеге, а плохой уборке дорогФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилисты жалуются на жуткие пробки в Челябинске. Движение на дорогах парализовал снегопад. Дополнительной проблемой стала плохая уборка проезжей части.

По словам очевидцев, пробки возникают не столько из-за снегопада, сколько из-за состояния проезжей части. Местами образовались наледи, которые сейчас укрыты свежими осадками. В результате машины постоянно попадают в мелкие ДТП, что осложняет движение. При этом уборочной техники на дорогах с утра не видно, передает агентство Chelyabinsk.ru.

Снегопады этой зимой постоянно создают проблемы на дорогах Челябинска. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», первый же, прошедший в начале октября, вызвал пробки в девять баллов.

Игорь Чукреев
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