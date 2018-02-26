13:28 26 февраля 2018 2

Приезд президента все ближе: передовая группа будет в Екатеринбурге уже на этой неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В середине начавшейся недели Екатеринбург и Нижний Тагил начнут готовить к приезду президента России Владимира Путина. Как сообщают источники в органах исполнительной власти региона, в среду или четверг в уральскую столицу приедет передовая группа администрации президента. Ее сотрудники в сопровождении представителей ФСО, охраняющей первых лиц государства, традиционно остановятся в самом шикарном отеле города — Hyatt Regency.

Приезд передовой группы станет лишним подтверждением того, что визит главы государства действительно состоится. На сегодня уже известен и настоящий повод — это VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. Кроме того, к приезду кандидата в президенты РФ готовят Свердловскую киностудию, где 6 марта состоится закрытие фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда».

Между тем график президента Путина откорректирует расписание свердловской власти уже на этой неделе. Ожидается, что из-за послания президента Федеральному собранию в четверг, 1 марта, заседание регионального правительства будет перенесено на пятницу или на среду. Отдельные члены кабмина, впрочем, предположили, что мероприятие может быть полностью отменено из-за необходимости плотной работы с передовой группой.