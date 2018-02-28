18:57 28 февраля 2018 0

Обновленная площадь угодила далеко не всем горожанам Кадр онлайн-трансляции телеканала «СТС-ВеЧер»

В городе Чернушка на юге Прикамья произошел конфликт между жителями и местной администрацией из-за благоустройства площади перед дворцом «Нефтяник». Как стало известно «URA.RU», в адрес недовольных активистов даже поступают угрозы.

Началось с того, что октябре прошлого года местный телеканал в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте» предложил властям изменить облик города, а начать с главной площади. Через два месяца городская администрация откликнулась и объявила, что желаемый проект по благоустройству площади будет вскоре реализован.

Еще на стадии проекта реконструкция уже вызвала негодование жителей Скриншот страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Руководство муниципалитета анонсировало появление арт-объектов, ярмарочных павильонов, иллюминаций. «Поменяет свой облик и городская сцена, а на фасаде ДК „Нефтяник“ появится светодиодный экран. Все эти работы планирует провести компания „ЛУКОЙЛ“ и завершить их уже в феврале 2018 года», — сообщала мэрия, прикрепив к тексту фото дизайн-проекта будущего обновления площади. Тут же была выбрана подрядная организация и началось строительство. Узнав, что часть территории будет отдана под торговлю, люди стали опасаться, что из излюбленного места прогулок с детьми площадь может превратиться в обычный рынок.

«Не место торговле на единственной площади в городе. К тому же эти постройки, именуемые арт-объектами, значительно уменьшили саму площадь», — объяснила «URA.RU» Анна Пугачева — активистка, выступающая против проекта благоустройства. Также она рассказала, что в январе жители направили обращение президенту РФ, в котором попросили разобраться в ситуации. В начале февраля авторов послания пригласили на беседу в городскую администрацию.

Чиновники, по словам Анны Пугачевой, стали убеждать активистов, что они всего лишь «кучка» недовольных. Итоги встречи лишь усилили возмущение горожан, обсуждение площади возле главного дворца Чернушки стало одной из главных тем местных пабликов в социальных сетях.

Как рассказали другие активисты, их стали убеждать смириться с новым проектом, угрожать увольнениями на работе. А один из собеседников признался, что его якобы вызывали в ФСБ, где объяснили, что не стоит провоцировать общественные волнения. 18 февраля состоялось торжественное открытие обновленной площади с участием руководства города и представителей «ЛУКОЙЛа». В свою очередь, недовольные жители планируют и обсуждают дальнейшие варианты решения вопроса.

В местной администрации комментарий по этому поводу пока получить не удалось.