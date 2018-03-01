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01 марта 2018
28 февраля 2018
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Главные новости Пермского края
00:59  01 марта 2018 0

Пермский экс-министр вновь оказался в суде по делу о хищении 31 млн рублей

Балуев в суде Пермь, балуев евгений
Евгений Балуев признает вину частичноФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду, 28 февраля, в пермском крае возобновился судебный процесс над бывшим министром связи Евгением Балуевым, которого обвиняют в причастности к хищению 31 млн бюджетных рублей. Об этом журналистам рассказал адвокат экс-чиновника Павел Зубков.

Балуев, по его словам, остается под подпиской о невыезде, а уголовное дело рассматривается в общем порядке. Обвиняемый не в полном объеме признает вину, в то время как особый порядок предполагает лишь полное согласие с обвинением. Только в этом случае суд учитывает смягчающие обстоятельства и подсудимому грозит лишь две трети наказания, объяснил порталу 59.ru Зубков.

В ноябре прошлого года Евгений Балуев был признан виновным в причастности к хищению 31 млн бюджетных рублей, которые были выделены на строительство сети многофункциональных центров. Тогда его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. В начале февраля 2018-го состоялось рассмотрение апелляции, по результатом которого Пермский краевой суд отменил наказание и направил дело на повторное рассмотрение. Бывший министр был отпущен на свободу под подписку о невыезде. С момента задержания — июня 2016 года — он содержался в СИЗО.

Сергей Демин
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