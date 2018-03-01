03:58 01 марта 2018 2

Владимир Мединский считает, что государство не в силах за свой счет восстановить усадьбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России Владимир Мединский выступил с предложением распродать или сдать в аренду «частникам» усадьбы, в которых нет музеев. Это, по его мнению, единственный способ их сохранить и содержать в надлежащем виде.

«На мой взгляд, я глубоко в том убежден, все усадьбы — кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, — должны быть переданы частным владельцам. Это единственный способ их возрождения», — приводит Gazeta.ru слова главы Минкультуры, которые он произнес на совещании с членами Ассоциации владельцев усадеб.

По словам Мединского, усадьбы изначально строились как частные владения и должны были передаваться по наследству. Сейчас же его ведомство по мере возможностей восстанавливает постройки, в которых расположились госучреждения, однако помимо них есть тысячи заброшенных усадеб. На их реконструкцию у местных властей денег нет.

Идея восстановления особняков частными владельцами самая правильная, считает министр.