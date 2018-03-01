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01 марта 2018
13:58  01 марта 2018 0

Медведев неожиданно отменил участие в мероприятиях «Единой России»

XVII съезд партии
Такое решение премьера стало неожиданностью для организаторовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ и председатель главной партии страны Дмитрий Медведев внезапно отменил поездку на комиссию «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной партийной программы. Для организаторов мероприятия это стало полной неожиданностью.

Комиссия должна была пройти 2 марта в Иваново. Как сообщил «Коммерсанту» источник в окружении Медведева, на решение повлиял изменившийся график. В пресс-службе «Единой России» подтвердили отмену партийной комиссии, не уточнив причин, пишет газета «Ведомости». Из двух запланированных мероприятий состоится лишь Промышленный форум. Съезды партии были задуманы как развитие послания президента Федеральному Собранию, которое пройдет 2 марта в Москве.

За время предвыборной кампании 2018 года премьер-министр принял участие лишь в одном партийном мероприятии — съезде «ЕР» в декабре прошлого года. Со старта кампании он не проводил региональных поездок и встреч с партактивом. Исключениями стали визит в Чечню 27 февраля и встреча с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Семен Гринберг
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