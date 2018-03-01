Медведев отказался конкурировать с Путиным

15:34 01 марта 2018 3

Говорят, что Дмитрий Медведев отменил важное мероприятие, не захотев конкурировать с президентом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Визит Дмитрия Медведева в Иваново был отменен из-за нежелания премьер-министра «конкурировать» с главой государства. В четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. По мнению экспертов, опрошенных «URA.RU», Медведев «не захотел оставаться в тени информационного поля».

В четверг, 1 марта, стало известно, что программная комиссия партии «Единой России» в Иваново, запланированная на 2 марта, не состоится в связи с изменением графика председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По данным СМИ, из двух запланированных «Единой Россией» мероприятий в Иваново состоится только Промышленный форум. Сообщается, что отмена произошла внезапно, поскольку визит главы правительства в Иваново активно готовился. Источник «URA.RU» в правительстве России сообщил, что вместо Медведева в регион приедет глава Минпромторга Денис Мантуров.

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Дмитрий Медведев не хочет проводить мероприятие, «альтернативное» Путину. «Он же не оппозиционер, а кандидат в премьер-министры нового путинского срока. Эта ситуация говорит о некоторой напряженности между „Единой Россией“, которую возглавляет Медведев, чьи мероприятия пришлось отменить в Иваново, и ОНФ, который помогает организовывать послание главы государства», — пояснил «URA.RU» Гращенков.

Он также отметил, что Медведеву «просто неинтересно проводить мероприятие». «Есть риск, что оно просто потеряется на фоне президентского послания. Ведь именно на него сейчас „заряжены“ все СМИ и журналисты», — отметил Гращенков. По его словам, именно поэтому «Медведев смиренно отказался от конкуренции с президентом».