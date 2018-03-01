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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:55  01 марта 2018 0

Послу Южной Кореи предложили открыть в Зауралье центр культуры. За все заплатит местный бизнесмен

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
В дальнейшем в Кургане может открыться и визовый центрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой курганский предприниматель Максим Сладкоштиев предложил послу республики Корея в России У Юн Гыну открыть в Кургане культурный центр Южной Кореи. Бизнесмен представлял Зауралье на встрече полномочного посла с поклонниками корейской культуры и представителями регионов РФ, которая прошла накануне в Москве.

Как пояснил Сладкоштиев корреспонденту «URA.RU», все финансирование проекта он готов взять на себя. В центре планируется преподавание корейского языка, тхэквондо и корейской каллиграфии. В перспективе в Зауралье могут открыть и визовый центр. «Жителям Тюменской и Курганской областей, особенно отдаленных районов, очень сложно ездить за оформлением каждой визы в Екатеринбург. Поэтому назревает необходимость открытия визовых центров в Тюмени или Кургане. Для Кургана визовые центры нужны как толчок для развития внутреннего туризма», — считает собеседник. Пока на территории УрФО нет ни одного представительства Республики Южная Корея.

Напомним, Сладкоштиев занимается продвижением туристических маршрутов в Курганской области и ратует за ее популяризацию. По окончании встречи с курганцем У Юн Гын вручил ему образец своей каллиграфии с памятной надписью «Верю в Курган».

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Молодой предприниматель остался доволен встречей с послом Южной Кореи в России фото: предоставлено Максимом Сладкоштиевым

Анна Бояркина
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