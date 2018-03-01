16:30 01 марта 2018 2

Анатолий Марчевский — известный свердловский политик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения иска директора Екатеринбургского цирка, профессионального клоуна Анатолия Марчевского к руководству Российской государственной цирковой компании. Стороны встретятся 23 марта.

Как ранее сообщало «URA.RU», истец оспаривает законность наложенного на него дисциплинарного взыскания. Какой именно проступок стал поводом для наказания, не уточняется. Ранее на Марчевского уже дважды накладывались аналогичные взыскания, но он добивался их отмены через суд. Три вступивших в силу дисциплинарных наказания ведут за собой увольнение руководителя госучреждения.

Ранее руководство Росгосцирка также предъявляло к Марчевскому финансовые претензии. В частности, московские ревизоры обнаружили, что проводимые в нем новогодние представления не согласовывались с головной структурой. В итоговых документах проверки значилось, что аффилированному с Марчевским предприятию перечислялись непредусмотренные средства от продажи билетов, а сам Екатеринбургский цирк получил необоснованные субсидии из регионального бюджета на сумму 20 миллионов рублей. Вскрытые в ходе ревизии данные впоследствии не были аннулированы или публично опровергнуты.

С 2000 года Марчевский неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания по Ленинскому округу Екатеринбурга, побеждая соперников с большим отрывом. Екатеринбургский цирк был включен в схемы по мобилизации избирателей в центральной части города. Получить комментарий у Анатолия Марчевского не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки.