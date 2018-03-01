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01 марта 2018
18:58  01 марта 2018 0

Энергетики СУЭНКО построят учебный полигон в тюменском поселке

Полигон СУЭНКО в рабочем поселке МишкиноФОТО: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) приступает к строительству учебно-тренировочного комплекса в Тюменском районе, в поселке Винзили. Площадку укомплектуют подстанциями, на ней будут тренировать энергетиков и тестировать студентов, рассказали в компании.

На территории учебного комплекса построят полигоны распределительных сетей, будет смонтирована подстанция 110/35/10 кВ. Занятия будут проходить в двухэтажном учебно-производственном корпусе, а на улице оборудуют площадку с трибунами и крытыми судейскими помещениями для профессиональных соревнований, в том числе всероссийских. Здесь будут проводить тренировочные и учебные мероприятия технического персонала компании, а также обучать и тестировать студентов-энергетиков. Тюменские вузы заключили с компанией соответствующее соглашение.

Опыт организации учебного полигона у СУЭНКО есть. С 2011 года учебно-тренировочный комплекс компании функционирует в Мишкинском районе Курганской области, он признан лучшим в Уральском федеральном округе. «Развитие компании требует, с одной стороны, постоянно уделять внимание профессиональному росту и наращиванию потенциала сотрудников, с другой, предотвращать кадровый голод и создавать резерв. Новый полигон поможет решить обе задачи, стоящие перед СУЭНКО», — пояснил директор «Сибирско-Уральской энергетической компании» Данил Анучин.

СУЭНКО — межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей. На ее балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства — подстанций и распределительных пунктов. На предприятии работает 4700 человек.

Рита Теркина
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