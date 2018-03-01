Суд вынес приговор жительнице Тюмени, которая предложила банковскому служащему взятку в 21 млн рублей, чтобы получить кредит. Женщину приговорили к огромному штрафу.
Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области, 63-летняя бизнесвумен в апреле 2016 года по подложным документам пыталась оформить кредит на 350 млн рублей в одном из банков. От начальника кредитного отдела она узнала, что в займе ей будет отказано «ввиду сомнений в достоверности представленных документов». Тогда женщина решила сотрудника банка подкупить, предложив взятку в размере 21 млн рублей, но тот наотрез отказался. Предпринимательница обратилась к вышестоящему сотруднику банка — финдиректору филиала. Ему за одобрение кредита тюменка пообещала уже 21 млн рублей. Однако он тоже отказался от взятки и заявил о преступлении в ФСБ. На женщину завели уголовное дело.
1 марта районный суд Тюмени признал тюменку виновной по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и назначил штраф в 2,5 млн рублей. «Штраф назначен ей с учетом ее имущественного положения. Дама занималась коммерцией, она не простая пенсионерка», — пояснила «URA.RU» старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова. В счет уплаты у незадачливой предпринимательницы арестовали Audi Q7, Mitsubishi ASX 1.8, ВАЗ 21124, два ВАЗ 21102, прицеп к легковому автомобилю и грузовую цистерну.