21:00 01 марта 2018 0

Путин дал понять, что Россия победит любого врага Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Президент послал четкий сигнал США и НАТО, показав новейшее российское оружие, которому нет аналогов в мире. Эксперты рассказали «URA.RU», из-за чего речь Путина получилась милитаристской и почему это хорошо для России.

Павел Грудинин сбежал из студии прямо во время теледебатов. Видео бегства олигарха от КПРФ вызвало широкий резонанс и в соцсетях, и среди экспертов, и в рядах самих коммунистов, которые назвали его «миллиардером и истеричкой». А политологи разобрали запись и отметили, что кандидат «не может держать удар».

Война воров в законе продолжается. Чеченский авторитет, якобы расстрелянный в своем Mercedes за оскорбления вора Гули, оказался жив. Более того — Тимур Дикий продолжает записывать видео, в которых издевается над Гули.

Полиция США рассказала о задержании российской спортсменки Юлии Ефимовой. Пятикратная чемпионка мира по плаванию уже прокомментировала информацию и рассказала, в какую сумму ей обошелся «легкий проступок» в Америке.

Вручение «олимпийских» BMW не обошлось без курьезов. Дмитрий Медведев, например, передал ключи от машины тюменского лыжника другому спортсмену. А позже стало известно, что золотым медалистам вместо обещанных BMW X6 подарили другие автомобили.

Чиновники не пустили Бузову в театр оперы и балета и назвали певицу «унижением культуры». А официальная причина отказа вообще звучит как музыка.

И кратко о наших победах. «URA.RU» сохранило место в ТОП-3 самых цитируемых в соцсетях СМИ России. Материалы, благодаря которым мы продолжаем занимать самые высокие позиции, можно найти тут. И, конечно, спасибо, что вы с нами!