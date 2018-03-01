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02 марта 2018
01 марта 2018
22:20  01 марта 2018 1

Россиянин выстрелил в диджея за отказ включить любимую песню

День рождения Тимура Кидрачева в On Bar. Екатеринбург, диджейский пульт, диджей
Диджей пострадал из-за прихоти злоумышленникаФото: Дарья Попова © URA.RU

Посетитель калининградского ресторана, расположенного на площади Победы, выстрелил в живот диджею заведения из-за отказа поставить любимый трек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По словам 37-летнего пострадавшего, злоумышленник попросил его поставить определенную песню, но она не подходила под формат заведения, и диджей отказал. Тогда нападавший начал кричать и высказывать оскорбления в адрес оппонента, а в фойе ресторана выстрелил ему в живот и скрылся, сказано в сообщении ведомства.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, задержала 59-летнего жителя Калининграда. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что мужчина стрелял в работника ресторана из устройства для запуска сигнальных ракет охотника. На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до четырех месяцев ареста.

Ранее в Перми прогремел громкий скандал с избиением известного диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Как писало «URA.RU», в нападении обвиняют экс-депутата Заксобрания Прикамья и его приятеля. Первый исключен из фракции «Единая Россия», после переквалификации дела на более «тяжелую» статью ему грозит до пяти лет колонии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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