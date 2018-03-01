Россиянин выстрелил в диджея за отказ включить любимую песню

22:20 01 марта 2018 1

Диджей пострадал из-за прихоти злоумышленника Фото: Дарья Попова © URA.RU

Посетитель калининградского ресторана, расположенного на площади Победы, выстрелил в живот диджею заведения из-за отказа поставить любимый трек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По словам 37-летнего пострадавшего, злоумышленник попросил его поставить определенную песню, но она не подходила под формат заведения, и диджей отказал. Тогда нападавший начал кричать и высказывать оскорбления в адрес оппонента, а в фойе ресторана выстрелил ему в живот и скрылся, сказано в сообщении ведомства.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, задержала 59-летнего жителя Калининграда. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что мужчина стрелял в работника ресторана из устройства для запуска сигнальных ракет охотника. На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до четырех месяцев ареста.

Ранее в Перми прогремел громкий скандал с избиением известного диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Как писало «URA.RU», в нападении обвиняют экс-депутата Заксобрания Прикамья и его приятеля. Первый исключен из фракции «Единая Россия», после переквалификации дела на более «тяжелую» статью ему грозит до пяти лет колонии.