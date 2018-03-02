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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
08:43  02 марта 2018 0

Дружба народов: в Екатеринбурге евреев с иудейским праздником поздравит оркестр русских народных инструментов и джаз-бэнд

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Уникальный концерт пройдет в ДК ЛавроваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В предстоящие выходные в столице Урала евреев с иудейским праздником Пурим поздравит Уральский государственный русский оркестр и джазовый ансамбль David-Jazz-Trio. Об этом «URA.RU» сообщили в Еврейской национально-культурной автономии Свердловской области. Необычное мероприятие пройдет в ДК имени Лаврова 4 марта.

«В программе „Давайте все вместе“ прозвучит вдохновленная еврейскими мотивами музыка М. Блантера, В. Владимирова, А. Бызова, П. Зверева и других, — говорится в анонсе мероприятия. — Концерт уникален и тем, что зрители впервые увидят совместное выступление оркестра русских народных инструментов (под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы) и джазового трио David-Jazz-Trio».

Хотя Пурим и не самый главный иудейский праздник, но он имеет особое значение для Екатеринбурга: в 1988-89 группа евреев Свердловска начала создание первой легальной общественной организации евреев (последние еврейские организации были ликвидированы Советской властью еще в 20-е годы — прим. ред.). В результате этой работы 10 февраля 1989 года было создано Свердловское обществе еврейской культуры «Атиква» («надежда» в переводе). Вскоре после этого прошло первое публичной мероприятие — праздник Пурим, который фактически стал днем рождения «Атиквы».

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Пурим — один из самых веселых еврейских праздников. История его создания связана с легендой из библейской книги «Эсфирь» о персидском царе Ахашвероше, который женился на красавице Эстер — племяннице главы еврейской общины города Мордехая, не зная о ее происхождении. Премьер-министр Аман, ненавидевший евреев, обманом добился согласия царя на расправу над всеми евреями страны, но этому не суждено было сбыться. В честь избавления евреев от гибели, Эстер и Мордехай постановили отмечать Пурим 14 числа месяца Адар по еврейскому календарю. В этот праздник принято веселиться, устраивать пир, дарить подарки и подавать бедным.

Концерт 4 марта в ДК Лаврова начнется в 15 часов и будет проведен при участии Еврейской национально-культурной автономии Свердловской области, Свердловского общества еврейской культуры «Атиква», Фонда «Центр содействия еврейской жизни молодежи „Гилель“ и Свердловского регионального общественного фонда „Екатеринбургский еврейский культурный центр ‚Менора‘.

Андрей Гусельников
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