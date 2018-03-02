Кудрин заявил о необходимости смены правительства

08:06 02 марта 2018 2

Алексей Кудрин рассказал, чего потребует курс на «прорывные» реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центра Стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, при каких условиях в стране могут быть осуществимы прорывные реформы, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По мнению Кудрина, для этого потребуются существенные изменения в составе правительства.

«Можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего», — цитирует ТАСС слова бывшего министра финансов. Такие выводы Кудрин сделал, потому что президент во время своей речи не один раз говорил необходимости значительных реформ и применения «дерзостных» подходов.

Напомним, 1 марта действующий глава государства Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию обозначил направление развития России до 2024 и до 2030 годов. Свое выступление он начал с проблемы развития высоких технологий, пишет портал «Русская планета». По его словам, накопленный во всем мире технологический потенциал нужно активно использовать для повышения качества жизни людей. «Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит», — отметил президент. При этом Путин заявил, что средняя продолжительность жизни россиян к 2020 году должна превысить 80 лет, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Он подчеркнул, что речь идет о здоровой и полноценной жизни.

Особенно запоминающейся стала вторая часть выступления Владимира Путина, которую он посвятил новейшим военным разработкам России, не имеющим аналогов в мире. Среди них — ракета «Сармат», проект «Авангард» и новая ядерная энергетическая установка, сообщает портал «Утро.ру». Путин также заявил, что любая ядерная атака на Россию и ее союзников вызовет мгновенный ответ.