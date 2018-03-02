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02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
09:42  02 марта 2018 0

Начальник тюменского УМВД Юрий Алтынов получил нового заместителя. Прежнего отправил в отставку президент

Юрий Алтынов (слева) представил сотрудникам своего нового заместителя Сергея ТолстыхФото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Новое назначение произошло в УМВД по Тюменской области — глава областной полиции, наконец, обрел заместителя взамен ушедшего на пенсию генерал-майора Юрия Ястребова. Следственное управление регионального УМВД возглавил полковник юстиции Сергей Толстых. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

«Начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов накануне вечером на совещании представил руководящему и личному составу своего заместителя Сергея Толстых», — сообщили в пресс-службе. Ранее Сергей Толстых возглавлял следственное управление в составе городской полиции.

Должность руководителя Следственного управления стала вакантной в ноябре 2017 года, когда прежний начальник Юрий Ястребов был отправлен на заслуженный отдых указом президента. Он проработал в следственных органах с марта 1990 года, пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления. С ноября обязанности начальника Следственного управления УМВД России по Тюменской области исполняла полковник юстиции Вера Константиновна Булдакова.

Марина Шарапова
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