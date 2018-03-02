Новое назначение произошло в УМВД по Тюменской области — глава областной полиции, наконец, обрел заместителя взамен ушедшего на пенсию генерал-майора Юрия Ястребова. Следственное управление регионального УМВД возглавил полковник юстиции Сергей Толстых. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
«Начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов накануне вечером на совещании представил руководящему и личному составу своего заместителя Сергея Толстых», — сообщили в пресс-службе. Ранее Сергей Толстых возглавлял следственное управление в составе городской полиции.
Должность руководителя Следственного управления стала вакантной в ноябре 2017 года, когда прежний начальник Юрий Ястребов был отправлен на заслуженный отдых указом президента. Он проработал в следственных органах с марта 1990 года, пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления. С ноября обязанности начальника Следственного управления УМВД России по Тюменской области исполняла полковник юстиции Вера Константиновна Булдакова.