Глава Минздрава дала старт строительству медкластера в Екатеринбурге

21:41 02 марта 2018 0

Скворцова приняла участие в церемонии в Академическом Фото: «РСГ-Академическое»

В екатеринбургском районе «Академический» 2 марта побывала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым она дала старт строительству медкластера.

Вероника Скворцова, Евгений Куйвашев и член Совета директоров компании «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев приняли участие в торжественной церемонии, в рамках который был заложен первый камень нового здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, сообщили в пресс-службе организации.

«Мы присутствуем на замечательном празднике — закладке первого камня в основание комплекса нашего прославленного Института материнства и младенчества. В прошлом году НИИ ОММ отметил свое 140-летие, и он остается одним из самых серьезных столпов отечественного здравоохранения», — подчеркнула Вероника Скворцова. Евгений Куйвашев добавил, что сегодня у института «есть самое главное золотые руки врачей, светлые головы руководителей и все компетенции, которые нужно только приумножать».