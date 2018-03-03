03:08 03 марта 2018 0

Американец вычислил, когда начнется мировая война Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

США планируют развернуть у границ России порядка 400 ракет глобальной системы ПРО. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин.

Работа по «окольцеванию» РФ системами противоракетной обороны уже ведется на территории Соединенных Штатов — в Калифорнии и на Аляске. Следующим этапом станет создание районов ПРО в Румынии и странах Балтии, а в ближайшее время такие появится и в Польше, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» военный чиновник.

«Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — заявил Фомин.

Разговоры о сдерживании России и ее военного потенциала в странах Запада вернутся довольно давно. До недавнего времени центральной темой и поводом для беспокойства было решение РФ разместить в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Однако презентация нового вида российского оружия во время послания президента Владимира Путина Федеральному стала едва ли не основной темой обсуждения западных и европейских лидеров. Так, 2 марта, президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказ российского лидера о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и испытаниях гиперзвукового оружия «Кинжал».

На фоне этих разговоров американские аналитики и ученые неоднократно выступали с предположениями о начале третьей мировой войны. В конце 2017 года специалисты аналитического центра RAND Corporation заявили, что причиной военного конфликта как раз может стать распространение гиперзвукового оружия, с которым неспособны справиться системы ПРО.

В США решили вычислить и дату начала мировой войны. Так, математик из Колорадского университета в Боулдере Аарон Клаузет, проанализировав исторические данные о вооруженных столкновениях, рассчитал предельные сроки такого конфликта. Крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года, приводит РИА «Новости» расчеты ученого.