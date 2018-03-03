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03 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
16:07  03 марта 2018 1

Челябинец умер в отделе полиции после ссоры с женщиной

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, полиция, дежурный кпп
Дежурный вызвал медиков, но они не успели помочь мужчинеФото: Илья Московец © URA.RU

В отделении полиции Тракторозаводского района Челябинска вечером 2 марта скончался 54-летний мужчина. По словам очевидцев, ему внезапно стало плохо. Дежурный вызвал скорую помощь, но врачам осталось лишь констатировать смерть.

«По данному факту УМВД Челябинска проводится служебная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. При этом собеседник агентства добавил, что по закону срок проверки составляет 30 дней, но «она может быть закончена и раньше, результаты могут быть озвучены уже на следующей неделе».

Известно, что мужчина 1 марта был доставлен в отделение сотрудниками Росгвардии из-за бытового конфликта с женщиной. После дачи объяснений его отпустили домой, обязав явиться на следующий день. В результате 2 марта он умер в отделении.

Игорь Чукреев
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