Челябинец умер в отделе полиции после ссоры с женщиной

В отделении полиции Тракторозаводского района Челябинска вечером 2 марта скончался 54-летний мужчина. По словам очевидцев, ему внезапно стало плохо. Дежурный вызвал скорую помощь, но врачам осталось лишь констатировать смерть.
«По данному факту УМВД Челябинска проводится служебная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. При этом собеседник агентства добавил, что по закону срок проверки составляет 30 дней, но «она может быть закончена и раньше, результаты могут быть озвучены уже на следующей неделе».
Известно, что мужчина 1 марта был доставлен в отделение сотрудниками Росгвардии из-за бытового конфликта с женщиной. После дачи объяснений его отпустили домой, обязав явиться на следующий день. В результате 2 марта он умер в отделении.