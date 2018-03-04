Собчак предложила оппозиционерам выбрать единого лидера

00:33 04 марта 2018 0

Сама кандидат в президенты России не уверена, что с ней согласятся остальные Фото: Ксения Собчак, Instagram

По словам кандидата в президенты России Ксении Собчак, предстоящие выборы могут стать своеобразными праймериз для оппозиционных сил. Либеральный политик, который наберет больше всего голосов, сможет возглавить единую оппозиционную коалицию.

Соответствующее предложение Ксения Собчак озвучила в субботу, 3 марта, на встрече с избирателями в Самаре. При этом сама телеведущая не рассчитывает, что ее идея будет принята всеми оппозиционными лидерами, передает Interfax — «никто не хочет быть на втором месте».

«Давайте сделаем таким образом, пусть победит сильнейший: вот кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо», — приводит информагентство заявление Ксении Собчак. Со своей стороны кандидат добавила, что она готова объединиться, а предложенный механизм кажется ей максимально честным.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Всего за пост главы государства, кроме Собчак, будут вести борьбу еще семь кандидатов, среди которых действующий президент РФ самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии Роста» и Григорий Явлинский от «Яблока».