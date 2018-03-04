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04 марта 2018
03 марта 2018
07:00  04 марта 2018 0

В 2018 году Землю ожидают десятки магнитных бурь

Cогласно статистике, 70% инфарктов и инсультов связаны с солнечной активностьюФото: Pixabay

В течение 2018 года на Землю обрушится до 35 магнитных бурь. Четыре из них прогнозируются как очень сильные. Вероятность возникновения сверхсильных явлений геомагнитного характера составит порядка 5%, сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По данным ведомства, некоторые из потоков будут продолжаться в течение пяти дней и более. Это может неблагоприятно повлиять не только на самочувствие жителей планеты, но и на электронику орбитальных спутников.

«В 2018 году ожидаются 20—35 геомагнитных бурь, среди которых 2—4 большие и очень большие, — приводит „Газета.ру“ сообщение центра „Антистихия“. — Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%».

Таким образом, число электронных потоков превысит показатели прошлого года: тогда в течение 12 месяцев специалисты зафиксировали лишь 29 бурь, причем только две из них были сильными и одна — носила экстремальны характер.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой давать отгулы сотрудникам, самочувствие которых ухудшается во время магнитных бурь. Как писало «URA.RU», соответствующие запросы были направлены в Минтруда и в Минздрав. Согласно статистике, око 70% инфарктов и инсультов происходит именно как следствие вспышек на Солнце.

Евгений Александров
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