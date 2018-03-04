Трамп одобрил идею пожизненного президентства в США

09:52 04 марта 2018 0

Американский лидер восхитился своим китайским коллегой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Дональд Трамп не исключил, что в США могут быть сняты ограничения на срок пребывания главы государства на своем посту. Об этом он заявил, комментируя аналогичное предложение властей Китая.

Согласно предложенным в Конституцию КНР поправкам, лидер государства Си Цзиньпин теперь фактически является пожизненным президентом. «Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое», — цитирует Трампа РБК. Новация заключается в том, что из основного закона Китая исчезает ограничение, не позволяющее занимать пост председателя или его заместителя более чем два срока для одного человека.

В Конгрессе уже поспешили назвать заявление Трампа «самым антиамериканским из возможных». Как отметил в twitter член палаты представителей Ро Хана: «Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся».

На сегодня занимать пост президента США один человек может только два раза в жизни. Единственным исключением из этого правила стал Франклин Рузвельт, который вывел страну из тяжелейшего кризиса 1930-х годов («Великая депрессия») и стал одним из архитекторов победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войны. Правда, избравшись в четвертый раз, он успел прожить лишь 61 день своего президентского срока.