20:29 04 марта 2018 0

По версии следствия, Ивлев присвоил почти 200 млн тонн нефти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев заявил, что уголовное дело в отношении него завершили. Дело касается хищения нефти у дочерних предприятий «ЮКОСа». По данным следствия, сумма хищения составляет порядка одного триллиона рублей.

«Предварительное следствие по делу действительно завершено. На этот раз следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на один трлн 67 млрд рублей», — цитирует РБК слова Ивлева. Обвинения в свой адрес он назвал «абсурдными». По его словам, «есть шанс», что Генпрокуратура не утвердит обвинительное заключение, после чего дело вернется в Следственный комитет.

По версии следствия, в 2001—2002 годах Ивлев в составе группы во главе с бывшим руководителем «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским присвоил почти 200 млн тонн нефти на сумму порядка одного трлн рублей через дочерние предприятия — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК». По данным следствия, сделки по покупке нефти оформлялись на бумаге через компании, находящиеся в зонах льготного налогообложения. Сырье покупалось по себестоимости. Однако при продаже цена резко возрастала. Вырученные средства переводились в офшорные зоны. В отношении Ивлева инициировали дела по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата; легализация (отмывание) денежных средств). В настоящее время он находится в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский заявлял, что не планирует финансировать избирательную кампанию телеведущей Ксении Собчак. Он объяснил свое решение тем, что голосование за нового лидера России станет «выбором без выбора».