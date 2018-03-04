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04 марта 2018
22:00  04 марта 2018 0

Плющенко растит чемпионов из детей Киркорова и Стаса Михайлова

Дочь Киркорова вдохновили Загитова и МедведеваАлла-Виктория Киркорова, Instagram

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория начала заниматься в академии Евгения Плющенко. По словам звездного отца, на этот шаг ее вдохновили олимпийские медалистки Алина Загитова и Евгения Медведева своим выступлением в Пхенчхане.

Шестилетняя Алла-Виктория ежедневно ходит в академию Плющенко. По словам главного тренера, у дочери Киркорова есть способности к катанию. На том же льду тренируется сын именитого фигуриста и Яны Рудковской Александр. Кроме того, на каток Плющенко уже несколько месяцев ходит младшая дочь Стаса Михайлова Мария.

На своей странице в Instagram Киркоров отметил, что олимпийские чемпионки Алина Загитова и Евгения Медведева, «сами того не подозревая, стали главным мотиватором» для его дочери и тысяч девчонок на покорение «белоснежного непокорного льда». Стас Михайлов в свою очередь рассказал, что не хочет в своих детях видеть гениев. «Пока 5-летняя Маша просится на каток каждый день. Пусть дети себя проявят, а я помогу», — цитирует KP.ru слова Михайлова.

Киркоров был уверен, что его дочь будет заниматься художественной гимнастикой. Девочку в качестве ученицы рассматривала тренер Ирина Винер-Усманова. Она отметила у нее отличные данные. Ранее Киркоров рассказал, что вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином на новогодние каникулы ездил в Майами.

Иван Шестак
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