22:40 04 марта 2018 13

Поклонники призывают руководство выгнать обидчиков девушек скрин видео выпуска шоу «Дома-2»

Между участниками проекта «Дома-2» участились случаи рукоприкладства. Фанаты телешоу возмущены тем, что побои случаются в парах, которые пытаются строить отношения. Некоторые из поклонников проекта уверены, что это насилие возникает с молчаливого попустительства продюсеров шоу в погоне за рейтингом.

Жаркий спор между фанатами телестройки возник после инцидента, который случился между Артемом Сорокой и Сашой Шевой. Молодой человек дважды ударил девушку по лицу за отказ строить с ним отношения. «Вот урод», «Она же девушка, как так можно», «Это уже перебор… совсем с ума сошли на острове», — написали в социальных сетях поклонники проекта, отметив, что никто не дает право бить девушку, какой бы она ни была.

В тот же день другой представитель сильной половины человечества набросился с кулаками на девушку. Саймон Марданшин побил Лену Хромину, пишет «Дни.ру». Продюсеры решили, что кадры, как мужчина бьет шапкой по лицу возлюбленную, войдут в анонс выпуска. Однако зрителей этот эпизод расстроил, они потребовали наказать любителей рукоприкладства. «За что его можно любить?» «Выгнать», «За что их держат на проекте», — написали поклонники телестройки. От рук Саймона Марданшина пострадали также Марго Овсянникова и Мэри Кулешова.

Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Константин Иванов рассказал, что телестройка в скором времени может закрыться. Причины три: низкие рейтинги шоу, финансовые трудности, а также постановочный характер происходящего.