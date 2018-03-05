02:56 05 марта 2018 8

Драматург известен своей склонностью давать прямые и эмоциональные оценки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выдающийся уральский драматург Николай Коляда высказал свое мнение о шедеврах мировой литературы и их авторах. В оценках режиссер, как обычно, стесняться не стал, и высказал все, что думает не только о произведениях уже ставших классическими, но и об их современных постановщиках и исполнителях.

Как следует из записи Николая Владимировича на его странице «ВКонтакте», ему непонятно творчество не только таких представителей русской литературы как Михаил Булгаков и Александр Солженицын, но и иностранных писателей — Антуана де Сент-Экзюпери и Льюиса Кэрролла.

«Я не люблю писателя Булгакова, — высказался режиссер и художественный руководитель „Коляда-театра“. — Мне кажется, что это очень переоцененный писатель. Терпеть не могу его роман „Мастер и Маргарита“ — беспомощное по качеству литературное произведение». Что касается оценки Солженицына, то здесь драматург более лаконичен: «Это к литературе не имеет никакого отношения. Он как писатель по мне — нуль. Полный нуль». По словам Николая Коляды, дочитать до конца «Алису в стране чудес» Кэрролла он не в состоянии, а уж «Маленького принца» Экзюпери и вовсе терпеть не может.

«Я терпеть не могу сопливые Экзюпери „Маленький принц“. Мне кажется — это говно»

— пишет драматург.

Досталось и современникам: их Коляда или не смотрит, или не любит. «Я не смотрел фильмов „Левиафан“, „Нелюбовь“, „Аритмия“ и всё остальное, что все так бурно тут обсуждают, — сообщил режиссер. — Пусть Вася (Василий Сигарев — ред.) не обидится, но „Страну ОЗ“ я смотрел кусками. „Жить“ — не смотрел, „Волчок“ — смотрел кусками». «И не смотрел все фильмы Федорченко (Леша, прости), и не смотрел фильм с Ягодиным „Орлеан“. Простите, но — мне не интересно». «Я не люблю Смоктуновского. Он никакой артист».

По словам режиссера, его не нужно переубеждать в том, что «Булгаков хороший и что Смоктуновский гений». «Не надо. Вы так думаете. А я думаю иначе. Давай терпеть друг друга».

Напомним, в конце января стало известно, что Министерство культуры РФ отказалось присваивать Николаю Коляде звание «Народный артист России». Как писало «URA.RU», предполагалось, что почетное звание знаменитый уралец получит к 60-летнему юбилею, однако этого так и не произошло. Единственные государственные регалии драматурга — звание заслуженного деятеля искусств РФ и титул лауреата международной премии имени Станиславского.