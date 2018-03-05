Самолет «КрасАвиа» не смог вылететь из Нового Уренгоя
В Новом Уренгое на сутки застряли пассажиры, которые собирались лететь рейсом «КрасАвиа». В аэропорту застрял самолет Як-42, выполнявший рейс «Новый Уренгой — Самара».
«Перед взлетом при попытке запустить двигатель произошел отказ вспомогательной силовой установки. Из-за неисправности было решено отменить рейс. На борту самолета находились 69 пассажиров и 8 членов экипажа. Людям пришлось покинуть салон и вернуться в здание аэровокзала», — сообщили «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя.
Пассажиры вылетели в Самару спустя сутки. Причины неисправности выясняют технические работники.