Минобороны обнародовало кадры боевого пуска ракеты «Искандер-М». ВИДЕО

В Сети появилось видео боевого пуска ракеты с оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», произведенного во время учений. Кадры запуска с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области опубликовало Министерство обороны РФ.
«Цель поражена с высокой степенью точности. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично», — приводит сообщение военного ведомства телеканал 360. В Минобороны также заявили, что мишень была поражена на расстоянии более ста километров от места пуска ракеты, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как пишут argumenti.ru, запуск производили военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа. Этим мероприятием завершились тактические учения в рамках прохождения переобучения зенитчиков на новые ОТРК «Искандер-М».
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию особое внимание уделил достижениям страны в военной сфере и новым разработкам российского оружия, передавала «Русская планета». По информации Newinform.com, глава государства также анонсировал испытания нового ракетного комплекса «Сармат», которые в ближайшее время поступят на вооружение российской армии.
Ранее РФ разместила ракетные комплексы под Калининградом, что США назвали «дестабилизирующим шагом». НАТО, как писало «URA.RU», планирует разместить у российских границ 400 ракет глобальной системы ПРО, что «значительно снизит потенциал ядерного сдерживания России».