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Главные новости Тюменской области
17:43  05 марта 2018 1

Тюменский «Ангажемент» отсудил сотни тысяч рублей у компании родственницы экс-губернатора

Новиков Илья, взятка, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, деньги в конверте, мантия
Суд принял сторону тюменского театраФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменский театр «Ангажемент» выиграл суд у компании экс-снохи бывшего омского губернатора Леонида Полежаева — Нателы Полежаевой. Речь идет о сумме почти в полмиллиона рублей, которые «Театральный омский проект» не заплатил тюменцам за гастроли.

Согласно решению суда с ассоциации некоммерческое партнерство развития театрального искусства «Театральный омский проект» (ТОП-Театр), которое возглавляет Натела Полежаева, в пользу «Ангажемента» должно быть взыскано 406,6 тысяч рублей.

По информации портала Оmskzdes.ru, Натела Полежаева намерена обжаловать решение суда — на это у омичей есть время до конца марта. «От самой выплаты тюменскому театру мы не отказываемся — люди приезжали и выступали, они заслужили свои деньги», — приводит издание слова Нателы Полежаевой. — Однако они рассчитали сумму неправильно, потому что они требуют 70% от максимальной посещаемости зала». По словам директора «ТОП-театра», билеты были проданы далеко не все, места на тюменские спектакли разобрали лишь на 40-60%. «Согласно реальным цифрам мы и готовы выплатить людям их деньги», — говорит Полежаева.

В сентябре прошлого года, как уже писало «URA.RU», тюменский театр заключил с омским «ТОП-театром» шесть договоров на показ в Омске спектаклей «Умная собачка Соня», «Река возвращается», «Носферату», «Зойкина квартира», «Вино любви», «Бармалей». Тюменцы свои обязательства выполнили. Согласно договорам в течение 10 дней омские коллеги должны были перечислить «Ангажементу» 70% от валового сбора, поступивших от продажи билетов на спектакль.

Однако денег тюменцы так и не дождались и были вынуждены подать в суд. В конце февраля Омский областной Арбитражный суд принял решение в пользу тюменского театра. «Доводы АНП РТИ „ТОП-театр“ об отсутствии у ответчика перед истцом неисполненных обязательств по договорам судом отклоняются, ввиду непредставления АНП РТИ „ТОП-театр“ доказательств выплаты вознаграждения», — говорится в решении суда.

Марина Шарапова
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