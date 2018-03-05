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05 марта 2018
20:31  05 марта 2018 1

Больной алкоголизмом Евгений Осин нашел невесту

Музыкант с самого рождения девочки присутствовал в ее жизни@zvezdi_2016_17, Instagram

Певец Евгений Осин в феврале признался, что у него есть 12-летняя дочь Анастасия Годунова. Его слова подтвердил тест на отцовство. Позже он заявил, что намерен жениться на матери девочки Елене Годуновой, с которой познакомился, когда состоял в браке с другой женщиной.

«Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс — бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она близкий мне человек», — цитирует «СтарХит» слова Осина. В свою очередь, Елена Годунова отвечает взаимностью.

«Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь», — пояснила Годунова. По ее словам, он с самого рождения общался с девочкой. «Было решено, что, если захочет, то сам раскроет наш секрет общественности», — заключила Годунова.

Ранее певец Евгений Осин попал в реабилитационный центр, где проходил лечение от пристрастия к спиртному, напоминает «Национальная служба новостей». Музыканта в клинику отправили друзья. Позже артист объявил голодовку. Причиной стал отказ сотрудников медучреждения выдать ему пиво.

Иван Шестак
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