Лавров обвинил США в защите террористов и намерении «развалить» Сирию

Москва получает все больше свидетельств того, что США и другие страны Запада хотят «вывести из-под удара» в Сирии запрещенную в России террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнёры, прежде всего Соединённые Штаты, хотели бы „Джабхат ан-Нусру“, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть её не меняется, вывести из-под удара и сберечь её на случай всё более и более откровенных планов вернуться к плану Б, то есть попытаться сменить режим в Дамаске», — приводит RT слова Лаврова.
При этом глава МИД подчеркнул, что Россия продолжит наносить удары по террористам и выполнять обязательства перед народом и легитимным правительством Сирии.
В начале марта Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии на всей территории страны. Режим прекращения огня не касается лишь боевых действий, связанных с уничтожением террористических групп. Несколько позже Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении резолюции. Авиация якобы продолжает совершать боевые вылеты в Восточной Гуте, из-за чего гибнет мирное населения. Российская сторона в ответ заявила, что гражданские лица в том районе гибнут как раз от действий подконтрольных США формирований.