Цымбалюк-Романовская поделится имуществом с Джигарханяном

Бывшая жена российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что готова отдать часть имущества экс-супругу. Причина заключается в сохранении теплых чувств к артисту и желание к примирению.
После развода Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской стало известно, что она купила несколько квартир, когда была замужем за ним. Но теперь хочет поделиться совместно нажитым имуществом с актером, чтобы прекратить слухи о своей меркантильности. Отмечается, что адвокат экс-супруги готов встретиться с актером и выслушать его требования, передает портал Vista News.
Помимо этого, экс-супруга рассказала, что у нее всегда были только искренние чувства к артисту, которые до сих пор живы. Также она готова пойти на мировое соглашение и ожидает реакции самого Джигарханяна.
Напомним, Цымбалюк-Романовская и Джигарханян снова живут в одном доме на Молодогвардейской улице в Москве, но на разных этажах. Друзья актера сняли ему там квартиру.