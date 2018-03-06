Итальянец отправил в Ватикан тысячу страниц компромата на священников-геев

В Италии работающий в эскорте мужчина написал и отправил в Ватикан досье, в котором содержатся доказательства гомосексуальности 36 итальянских священников и шести семинаристов. Компромат занял 1200 страниц.
Скандальный документ составил мужчина по имени Франческо Маниакапра, сообщает Daily Mail. По его словам, он больше не мог больше терпеть лицемерие со стороны священнослужителей. Автор досье утверждает, что ни один из них не вступал в интимную связь с несовершеннолетними, а потому они не могут быть уголовно преследоваться. «Мы говорим о грехах, а не о правонарушениях», — подчеркнул Маниакапра.
В Ватикан досье направили из епархии архиепископа Неаполя. На сайте этой епархии говорится, что ни один из фигурантов документа не состоял на службе в городе. В то же время сообщается, что местный архиепископ принял решение обнародовать документ, чтобы «оступившиеся заплатили за свои ошибки».
Напомним, ранее стало известно, что Папе Римскому угрожала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, сообщения о возможном нападении вызывают беспокойство, но уровень подготовки служб безопасности в Ватикане очень высок, пишут argumenti.ru.