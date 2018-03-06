Челябинскую колдунью — последовательницу Мавроди — отказались выпустить из колонии

14:47 06 марта 2018 0

Светлана с супругом создали 1,5 миллиардную пирамиду Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинский областной суд отказался заменить Светлане Филимоновой неотбытую часть тюремного срока на более мягкое наказание. Женщина и ее супруг, называя себя колдунами, построили финансовую пирамиду на 1,5 млрд рублей.

В ходатайстве осужденная указывала на желание трудоустроиться, добровольно выплатить назначенный штраф и погасить причиненный ущерб. Против выполнения просьбы мошенницы выступил прокурор. Он настаивал на том, что Филимонова не встала на путь исправления. Судья прислушался к доводам гособвинителя, оставил наказание без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения, пояснили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Громкое дело супругов Константина и Светланы Филимоновых началось несколько лет назад. Константин — некогда известная в Челябинске медийная личность — называл себя целителем, парапсихологом и даже колдуном. В 2005 году он с друзьями из тюменской фирмы «Константа-бизнес» создал «Финансовую компанию „Частные инвестиции“», устроенную по типу финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. На так называемых тренингах он обещал будущим займодателям выплатить огромную прибыль. Как выяснилось позже, создатели финансовой пирамиды обманули более трех тысяч жителей Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей на 1,5 млрд рублей.

В ноябре 2009 года супруги Филимоновы сбежали с деньгами в Европу, но были экстрадированы на родину. Материалы уголовного дела находившихся в СИЗО аферистов насчитывали 80 томов. Константина Филимонову приговорили к 7,5 года колонии общего режима, его жену Светлану — к 6,5 года со штрафом в размере 150 000 рублей. Их тюменские подельники получили меньшие сроки.