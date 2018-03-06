В Совфеде расскажут о негативном влиянии Запада на молодежь

16:03 06 марта 2018 9

Сенаторы рекомендуют проводить с молодежью «адекватную профилактику», но не раскрывают подробностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета закончила работу над докладом о вмешательствах во внутренние дела России. Сенаторы заявляют об опасном влиянии Запада на молодежь. Кроме того, они предлагают разработать «суверенную экспертизу» для законопроектов и помешать «политизации спорта высоких достижений».

В закрытой части доклада говорится о направлениях деятельности иностранных государств, с помощью которых они «обостряли социальные конфликты в России». В документе сообщается, что США и «их традиционные союзники, в том числе и со стороны южных направлений», искусственно стимулировали проблемные ситуации в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, пишет РБК.

Сенаторы считают, что Запад влияет на российскую молодежь через лидеров общественного мнения, которые «через 10-15 лет способны изменить конституционный строй и трансформировать внешнюю и внутреннюю политику в угоду интересам внешних заказчиков». Два источника в Совфеде в комментарии РБК говорят, что, в первую очередь, речь идет о сторонниках Алексея Навального и о нем самом. Для предотвращения этой деятельности сенаторы предлагают «адекватную профилактику», связанную с воспитанием и образованием молодых россиян. При этом понятие «адекватная профилактика» никак не раскрывается.

В открытой части доклада сенаторы заявляют, что будут бороться с угрозами негативного «внешнего воздействия антироссийской направленности в сфере культуры». Также планируется рассмотреть вопрос санкций «как инструмента внешнего давления и уровень обеспечения финансово-экономического суверенитета», а также исследовать «усиление консолидации сил мирового сообщества в противостоянии незаконной политике вмешательства в суверенные дела государств — членов ООН».

Ранее «URA.RU» сообщало, что сторонники Навального «покупают» участников на митинг 3 марта «За сильную Россию!». Проверка аккаунтов администраторов групп, распространяющих эти предложения, показывает, что в большинстве своем это лица, связанные с известным блогером.