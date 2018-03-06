В Тюмени частично обрушились крыша и два балкона жилой пятиэтажки, которая находится на улице 50 лет ВЛКСМ. Еще два балкона частично пострадали. Фотографии с месте происшествия появились в соцсетях. На место прибыли сотрудники полиции и ГУ МЧС по области.
«Демонтаж козырька крыши закончился ее падением. И два балкона следом. Полиция и пожарные приехали мгновенно», — написала одна из пользователей «Фейсбук» и опубликовала несколько фотографий.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, сообщение о частичном обрушении крыши и двух балконов верхних этажей дома №91 на улице 50 лет ВЛКСМ поступило в 16:18. Через 10 минут на месте были сотрудники 32 отряда ФПС, оцепили место происшествия и эвакуировали жильцов.
Как рассказала корреспонденту «URA.RU» одна из жительниц этого дома, спасатели буквально на руках выносили бабушек из второго подъезда. «Вероятно, причиной обрушения стало большое количество снега на крыше», — предположила собеседница агентства.
На месте ждут прибытия пункта обогрева для эвакуированных жильцов и городской комиссии, которая обследует квартиры. После этого должно быть принято решение — отселять жильцов пострадавших квартир пятиэтажки, или же в помещениях можно находиться без угрозы жизни и здоровью. В пресс-службе администрации Тюмени корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «ситуация взята на контроль и оценка действиям подрядчика, который скорее всего нарушил технологию при демонтаже крыши, будет дана позже».