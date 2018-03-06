Курганский губернатор разберется с региональным кабмином, который тайком закупает дорогие иномарки

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин разберется в тайных закупках иномарок для правительства региона. Такое обещание он дал на встрече с пенсионером Николаем Бахматовым, который добивается разоблачения мошеннической схемы во властных структурах. Как пояснил «URA.RU» сам Бахматов, ему удалось детально рассказать главе региона о нарушениях и показать все подтверждающие документы. «Он сказал, что не знал об этом и обязательно примет меры», — отметил активист.
Схему приобретения дорогих иномарок для нужд чиновников ранее раскрывало «URA.RU». Машины покупало акционерное общество «Автодор «Северо-Запад», акции которого находятся в собственности зауральского правительства. Затем оно передавало автомобили в дар государственным предприятиям, а они, в свою очередь, — управлению по обеспечению деятельности правительства. Таким образом приобрели новый автомобиль Toyota Land Сruiser Prado (стоимостью два миллиона рублей) для первого вице-губернатора Сергея Пугина. Всего с помощью данной схемы купили 12 иномарок.
Николай Бахматов пожаловался на незаконные закупки в прокуратуру, которая выявила «факты грубых нарушений при распоряжении государственной собственностью». При этом, по данным пенсионера, по-прежнему никто не наказан, а автомобили остаются в собственности кабмина. Николай Бахматов считает, что их нужно вернуть. «С какого перепугу Столбов (гендиректор «Автодор «Северо-Запад» — прим. ред.) делает такие щедрые пожертвования чиновникам, в то время как на ремонт разбитых дорог денег не хватает?» — задается вопросом активист.