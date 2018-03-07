Российским космонавтам на МКС завезли «русское меню»

05:15 07 марта 2018 0

Теперь астронавты смогут питаться блюдами традиционной русской кухни Фото: Pixabay.com

В обновленном меню российских космонавтов появились блюда традиционной русской кухни. Теперь астронавты смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи, а также грибы по-старорусски.

С конца прошлого года блюда русской кухни стали доставляться на Международную космическую станцию (МКС). В частности, это будут кисели, зеленые щи, суп из шампиньонов, фруктовые палочки и грибы по-старорусски. Стоит отметить, что раньше блюда из грибов не входили в питание астронавтов из-за отсутствия промышленного производства и их сезонности. До конца 2018 года рацион пополнит пшенная каша с тыквой.

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, но поддержал инициативу обновления ассортимента продуктов. «На борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можно считать фактором психологической поддержки экипажа. Естественно, хорошо, когда в еде есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде», — цитируют «Известия» Рязанского.

Отмечается, что блюда традиционной русской кухни пользуются большой популярностью не только у россиян, но и у иностранных космонавтов.