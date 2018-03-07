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07 марта 2018
09:00  07 марта 2018 0

Подробности крушения в Сирии, список Forbes и алчная стюардесса. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, ионин дмитрий
Свердловские депутаты «прогуливают» заседания партииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 7 марта и с вами среда, которая как маленькая пятница. Вы держитесь и читайте подборку главных за ночь новостей:

Вчера Владимир Путин побывал в Нижнем Тагиле на «Форуме рабочей молодежи». Репортаж «URA.RU» расскажет вам, как город обновил для себя статус «Путинграда» из-за беседы президента с молодежью про вызовы, белые халаты и мужчин-стилистов.

Вчера в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Минобороны уточнило число пострадавших при авиакатастрофе — погибло много офицеров.

Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира. В него вошли 102 россиянина, 6 из которых — уральцы. Самый богатый российский миллиардер занял 57-е место в общем рейтинге, а совокупное состояние всех оценивается в 410,8 $ млрд.

Свердловское отделение «Справедливой России» приехала «спасать» федеральный депутат Ольга Епифанцева. Скоро городские выборы, а партия «прогуливает» заседания, ведь после ухода Александра Буркова и переезда Дмитрия Ионина в Москву нет единого лидера и каждый сам по себе.

В ХМАО депутат и эск-ФСБшник делят многомиллионную землю под постройку. Первый хочет получить эти самые миллионы, продав участок, предназначающийся для строительства жилья, для возведения очередного магазина «Лента» в регионе. А экс-ФСБшник мешает. Поэтому депутат объявил мэрии «аппаратную войну».

Вокруг авиакомпании «Победа» опять скандал. Стюардесса не разрешила родителям положить люльку с ребенком на пустое сиденье. Сказала, что восьмикилограммовый младенец может накренить самолет. Но вот если б заплатили за место, тогда, конечно, проблем бы не было.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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