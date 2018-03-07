Грудинин извинился перед Собчак за всех мужчин и ушел с дебатов

10:04 07 марта 2018 0

Кандидат от КПРФ вручил ей цветы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Теледебаты кандидатов в президенты РФ Павла Грудинина и Ксении Собчак закончились извинениями. Претендент от КПРФ покинул студию, вручив своей оппонентке букет цветов.

«Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду <…> У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился», — цитирует РБК выступление Грудинина.

В конце речи кандидат принес свои извинения Собчак за поступок Владимира Жириновского и поздравил ее с 8 марта, после чего покинул студию. Напомним, ранее во время дебатов Собчак облила Жириновского водой. В ответ лидер ЛДПР обматерил свою оппонентку, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Тем временем наблюдатели отмечают, что уровень теледебатов в этом году оставляет желать лучшего. Так, очередная встреча кандидатов и их представителей 6 марта закончилась перепалкой и переходом на личности, отмечает Newinform. В результате Павел Грудинин заявил, что не видит смысла участвовать в подобных встречах и призвал Владимира Жириновского и Ксению Собчак последовать его примеру, сообщает «Русская планета».

Отметим, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).