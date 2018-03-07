{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:56  07 марта 2018 8

Форс-мажорный ураган отнял у свердловской власти самое дорогое. ФОТО

Шквальный ветер обрушил флагштокФото: Евгений Артюх

Возле здания правительства Свердловской области упал флагшток с российским флагом. Снимок находки в сугробе опубликовал в Facebook экс-депутат регионального Заксобрания Евгений Артюх.

«У здания Правительства Свердловской области низвергнут российский флаг. Сегодня проходил, увидел. Странно, что только я. Ветер, однако», — подписал он снимки.

Как пояснили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора, причиной обрушения флагштока стала непогода, которая пришла в Екатеринбург. Порывы ветра в городе достигают 25 метров в секунду. «Процедуры по восстановлению флагштока будут произведены после стабилизации погодных условий», — отметил руководитель департамента Александр Иванов

Отметим, что неприятный инцидент с флагом произошел на следующий день, после визита на Урал главы государства Владимира Путина. Президент прилетал в Нижний Тагил для участия в Форуме рабочей молодежи.

1/3
Флаг лежал в сугробе Фото: Евгений Артюх, Facebook

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров