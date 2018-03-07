Возле здания правительства Свердловской области упал флагшток с российским флагом. Снимок находки в сугробе опубликовал в Facebook экс-депутат регионального Заксобрания Евгений Артюх.
«У здания Правительства Свердловской области низвергнут российский флаг. Сегодня проходил, увидел. Странно, что только я. Ветер, однако», — подписал он снимки.
Как пояснили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора, причиной обрушения флагштока стала непогода, которая пришла в Екатеринбург. Порывы ветра в городе достигают 25 метров в секунду. «Процедуры по восстановлению флагштока будут произведены после стабилизации погодных условий», — отметил руководитель департамента Александр Иванов
Отметим, что неприятный инцидент с флагом произошел на следующий день, после визита на Урал главы государства Владимира Путина. Президент прилетал в Нижний Тагил для участия в Форуме рабочей молодежи.