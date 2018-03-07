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07 марта 2018
06 марта 2018
19:21  07 марта 2018 3

Югорчанин требует убрать «лежачих полицейских». Ему неудобно ездить в автобусе

Клипарт. ЯНАО , лежачий полицейский, искусственная неровность
Житель ХМАО нашел нарушения в установке «лежачих полицейских»Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Нижневартовска Андрей Литвиненко обратился к руководству ГИБДД по ХМАО с просьбой сократить количество искусственных неровностей, называемых в народе «лежачими полицейскими». Обращение Литвиненко появилось в социальных сетях.

Публикацию своего письма Литвиненко сопроводил фразой «скоро на дорогах асфальта видно не будет». В обращении житель Нижневартовска уверяет, что в городе не соблюдаются требования ГОСТа к искусственным неровностям. «При проезде установленных неровностей с максимально разрешенной скоростью в маршрутном автобусе ощущаются резкие и сильные колебания, способные привести к падению пассажиров, особенно тех которым не досталось сидячего места в автобусе», — возмущается Литвиненко.

Югорчанин составил целый список претензий к ГИБДД — туда вошли требования по ГОСТам к светофорам и пешеходным переходам, которые, по мнению Литвиненко, также не соблюдены. Житель Нижневартовска объясняет и это слишком большим количеством «лежачих полицейских» — якобы они позволяют силовикам экономить на других способах повысить безопасность на дорогах. На момент публикации получить комментарий в ГИБДД по ХМАО не удалось — в адрес руководства ведомства направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
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