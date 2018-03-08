Презентация документального фильма, посвященного единственной в истории конькобежного спорта 6-кратной олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой, собрала полный зал в Челябинске. Лента была показана накануне 8 марта, на который приходится день рождения прозванной «Уральской молнией» спортсменки, сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала.
«Особый подарок для меня в преддверии дня рождения — полный зрительный зал ребят, занимающихся спортом. Челябинск должен был увидеть фильм „Забег. Стать чемпионом“, и мне радостно, что мы будем смотреть его в такой компании», — сказала сама Лидия Скобликова, в очередной раз приехавшая на родину.
Среди зрителей фильма «Забег. Стать чемпионом» были также челябинский губернатор Борис Дубровский и последовательница уральской спортсменки — серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина. Челябинка не смогла поехать на Олимпиаду в Пхенчхан из-за информатора WADA Григория Родченкова. По мнению сбежавшего в США россиянина, ее «щечки» неопровержимо свидетельствовали об использовании допинга. «Вырубили сильнейших спортсменов», — прокомментировала ситуацию с недопуском россиян на Олимпиаду «URA.RU» Лидия Скобликова. С 3 по 4 марта в КНР состоялся чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, где Фаткулина завоевала «бронзу».
Фильм «Забег. Стать Чемпионом» создан Свердловской киностудией. Перед показом фильма об «Уральской молнии» зрителям показали трейлеры фильмов о бегунье Марии Савиновой и биатлонисте Антоне Шипулине. Оба спортсмена также стали жертвами решения МОК о недопуске ряда российских атлетов на Олимпиаду-2018.