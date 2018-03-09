00:22 09 марта 2018 0

На помощь грузовому судну направили спасателей, вертолет и ледокол Фото: Pixabay

Направлявшееся в Санкт-Петербург под флагом Панамы грузовое судно подало сигнал бедствия, находясь в водах Финского залива. Об этом журналистам рассказали в Пограничной охране Финляндии.

Судно находится к западу от острова Гогланд, пишет РБК. По словам пограничников, в машинное отделение корабля попало около пяти кубометров воды. На борту находится 22 человека, однако их жизням ничего не угрожает — помещение задраили, опасности затопления судна нет.

В спасательной операции, по данным финского ведомства, участвуют морские спасательные подразделения, вертолет и ледокол Nordic. Ситуация на корабле остается стабильной, пограничные службы готовы эвакуировать людей.