Охранник Порошенко покончил с собой во время дежурства

07:39 09 марта 2018 0

Сержант покончил с собой на дежурстве, когда охранял имение Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Украины Сергей Галасюк покончил собой. Свести счеты с жизнью он решил в то время, когда охранял имение президента Петра Порошенко.

По данным местных СМИ, инцидент произошел еще 23 февраля возле дома Порошенко в Козине. Погибший сержант приехал в поселок и сменил на посту сотрудника Управления государственной охраны Украины, сообщает RT.

По факту смерти Галасюка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство», уточняет телеканал 360. Обстоятельства ЧП в данный момент выясняются.

Сам президент Украины ранее пожаловался на тяжелую жизнь, которую он ведет на посту главы государства. «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение», — приводит слова Порошенко «Русская планета».