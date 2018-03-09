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09 марта 2018
18:21  09 марта 2018 0

Алена Водонаева стала героиней игры о нелегкой жизни звезды. ВИДЕО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Игра поможет вжиться в роль instagram-звездыФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Алена Водонаева стала прототипом игры-симулятора. Игра InstaBlogger доступна для скачивания с 8 марта, об этом звезда сообщила в Instagram.

«Девочки и мальчики, которым уже есть 18 лет, — говорится в записи экс-участницей телешоу на ТНТ. — У вас есть шанс первым увидеть InstaBlogger вживую — симулятор „сложной“ жизни инстаграм-знаменитости». Главный герой симулятора срисован с самой Водонаевой. Звезда из Тюмени гарантирует, что, играя, пользователи смогут узнать, хороша ли на самом деле жизнь instagram-знаменитости. «Вы почувствуете, каково быть инстаграм-селебой с вечно орущим на вас агентом. Разберётесь, как заключать контракты со спонсорами и даже сможете поиграть в провокационные мини-игры, где встанете на сторону кидающих в вас бананами и шлепающих по попе хейтеров», — обещает девушка своим поклонникам в социальной сети.

InstaBlogger предназначена только для тех, кому уже есть 18 лет. Игра делится на три части: можно управлять персонажем, переодевать его и пройти вместе с героиней ряд несложных испытаний.

Виктор Жуков
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