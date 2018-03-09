В результате бытового конфликта житель Каякентского района Дагестана застрелил двух сотрудников Росгвардии. Обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа.
«Вооруженный инцидент произошел в селении Герга Каякентского района, где в ходе бытового конфликта мужчина застрелил двух бойцов Росгвардии. Сотрудники Росгвардии получили ранения, не совместимые с жизнью», — приводит слова своего источника в правоохранительных органах республики РИА «Новости». Преступник задержан, в настоящее время его допрашивают. Кадры с места трагедии опубликованы в instagram-канале «Голос Дагестана».
Уже известно, что мужчина не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), преступным или террористическим группировкам. Следственная группа предполагает, что конфликт состоялся на бытовой почве.